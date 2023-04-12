Купить доходный дом в Община Бар, Черногория

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14 объектов найдено
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Доходный дом
Бар, Черногория
€ 550,000
Участок, на котором расположен этот дом/мини-отель, имеет площадь 437м2. В доме 6 квартир в …
Доходный дом
Бар, Черногория
399 м²
€ 420,000
Продается отель в Сутоморе. Отель 399 кв м + 556 кв м ухоженный участок. Первый этаж: приемн…
Доходный дом
Бар, Черногория
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,300,000
Здание в Баре, которое используется как гостиница, всего в 300 м от моря и набережной. Четыр…
Доходный дом
Бар, Черногория
168 м²
€ 302,000
Отличный двухуровневый коммерческий объект, расположенный в центре города, идеально подходит…
Доходный дом
Бар, Черногория
897 м²
Количество этажей 3
€ 990,000
Новый отель расположен на участке площадью 639 м2, имеет площадь 897 м2 брутто и 722 м2 нетт…
Доходный дом
Бар, Черногория
€ 389,000
Теннисный корт на продажу в Баре. Недвижимость состоит из двух крытых теннисных кортов, разд…
Доходный дом
Бар, Черногория
390 м²
€ 350,000
Мини-отель расположен в Илино, Бар, Жилая площадь: 356 м² + гараж 34 м². Участок: 558м2 Номе…
Доходный дом
Община Бар, Черногория
196 м²
€ 440,000
Этот небольшой отель имеет прекрасное расположение на главной (только пешеходной) улице рядо…
Доходный дом
Община Бар, Черногория
512 м²
€ 700,000
Большой дом с 5 отдельными квартирами недалеко от моря в Баре. Участок 964 кв м и дом 512 кв…
Доходный дом
Община Бар, Черногория
820 м²
€ 2,000,000
Уникальная недвижимость в Черногории Этот особняк в стиле замка расположен в сосновом лесу, …
Доходный дом
Будва, Черногория
1 850 м²
Количество этажей 5
€ 4,000,000
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
Доходный дом
Будва, Черногория
400 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
Доходный дом
Будва, Черногория
84 м²
€ 250,000
Хостел на продажу в Подкошлюне, тихой жилой части Будвы - Черногория. Этот комфортабельный д…
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат
1 454 м²
Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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