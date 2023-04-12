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Купить ресторан с видом на море в Община Бар, Черногория

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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 4 спальнив Шушань, Черногория
Ресторан, кафе 4 спальни
Шушань, Черногория
500 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

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