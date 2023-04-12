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Купить ресторан в Община Бар, Черногория

Бар
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Будва
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Ресторан, кафе В архив
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе 4 спальнив Шушань, Черногория
Ресторан, кафе 4 спальни
Шушань, Черногория
500 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Будва, Черногория
Ресторан, кафе
Будва, Черногория
480 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Komarno, Черногория
Ресторан, кафе
Komarno, Черногория
950 м²
€ 550,000
Код объекта - 2.27.16.1795Ферма по выращиванию рыбы. с бассейнами  1000м2. Годовой выход рыб…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на море
недорогая
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