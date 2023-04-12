Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Офисы

Продажа офисных помещений в Община Бар, Черногория

Бар
6
Будва
3
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционнаяв Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
41 м²
€ 52,971
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 1,400,000
U3-149. Участок в БудвеБольшой участок общей площадью 1300 кв.м на продажу в Будве, Черногор…
Коммерческаяв Рафаиловичи, Черногория
Коммерческая
Рафаиловичи, Черногория
190 м²
€ 550,000
На первой береговой линии курортного района Рафаиловичи продается коммерческое помещение с в…
Отель 20 спаленв Черногория, Черногория
Отель 20 спален
Черногория, Черногория
550 м²
€ 550,000
Код объекта - 1.30.17.8280Этно-село на 20 апартаментов расположено в 12 км от Будвы в сторон…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
280 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
K4-030. Mini hotel in old town of BudvaFor sale four-storey villa is located in the old town…
Отель 9 спаленв Пржно, Черногория
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Отель 9 комнатв Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат 1 000 м² Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
Отель 5 спаленв Черногория, Черногория
Отель 5 спален
Черногория, Черногория
190 м²
€ 250,000
Код объекта - 4.25.17.10024Трехэтажный мини – отель в Добра Вода рядом с морем Характеристик…
Инвестиционная с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Община Будва, Черногория
Инвестиционная с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Община Будва, Черногория
7 Этаж
€ 790,598
13 квартир в жилом доме с бассейном в 1000 тонн от пляжа Бечичи в Будве, Черногория. …
Отель 13 спаленв Черногория, Черногория
Отель 13 спален
Черногория, Черногория
650 м²
€ 1,200,000
Код объекта - 1.30.17.7218Продается отель с бассейном в Петроваце в 300 м от моря. В отеле  …
Отель 5 спаленв Биела, Черногория
Отель 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат 411 м² Количество этажей 3
€ 580,000
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
Доходный домв Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
1 850 м² Количество этажей 5
€ 3,982,926
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти