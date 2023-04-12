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Продажа офисных помещений в Община Бар, Черногория
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7 объектов найдено
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Офис
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Продается высококлассное коммерческое помещение в многофункциональном комплексе премиум-клас…
Офис
Будва, Черногория
31 м²
€ 90,000
В продаже коммерческое помещение в центре города Будва. Идеально для офисного помещения, п…
Офис 2 комнаты
Будва, Черногория
2 Количество комнат
45 м²
€ 105,000
Офисноэ помесие в центре Будве, 100 метров от морья. Может быть исползовано и как апартамент…
Офис
Будва, Черногория
52 м²
€ 520,000
Общая площадь 52 кв.м. Высота потолков 6 метров Расстояние до моря и променадной зоны …
Офис
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
Офис
Бар, Черногория
950 м²
€ 550,000
Код объекта - 2.27.16.1795Ферма по выращиванию рыбы. с бассейнами 1000м2. Годовой выход рыб…
Офис
Община Бар, Черногория
1 012 м²
€ 1,200,000
Код объекта - 1.25.16.1780На участке 2300 кв.м. расположено 1) Трехэтажное здание площадью 6…
Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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