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Realting.com
Черногория
Община Бар
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Община Бар, Черногория
Бар
164
Будва
114
Петровац
13
Ульцинь
3
Сутоморе
2
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1
Цетинье
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Коммерческая 14 комнат
Бар, Черногория
14 Количество комнат
850 м²
Количество этажей 4
€ 1,600,000
Вилла с 14 апартаментами и видом на море в Баре! От моря всего 700 метра по ровной местност…
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат
1 454 м²
Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
Отель
Сутоморе, Черногория
€ 590,000
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
Отель 3 комнаты
Zupci, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
92 м²
Цена по запросу
Комплекс эксклюзивных вилл и апартаментов с бассейнами и потрясающим видом на море, с видом …
Коммерческая
Zupci, Черногория
3 255 м²
€ 3,502
Budva, Sveti Stefan - урбанизированная земля для строительства жилого комплекса &NBSP; Об…
Коммерческая
Zupci, Черногория
2 111 м²
€ 800,000
&NBSP; Площадь участка: 2111 м2 Площадь городского участка: 2111 м2 Строительный индекс: …
Отель 11 комнат
Добра Вода, Черногория
11 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 318,000
Небольшой мини-отель в поселке Добрые Воды Барской Ривьеры. Отель площадью 400 м2, располо…
Отель 8 комнат
Будва, Черногория
8 Количество комнат
215 м²
€ 350,000
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого …
Отель 14 комнат
Сутоморе, Черногория
14 Количество комнат
480 м²
Количество этажей 4
€ 450,000
Небольшой отель с собственным бассейном, предлагается к продаже в Сутоморе. Площадь отеля -…
Отель 7 комнат
Будва, Черногория
7 Количество комнат
435 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
К продаже предлагается апарт-отель в уютном районе Будвы. Отель прекрасно подойдёт для семей…
Отель 11 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат
361 м²
€ 350,000
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстоян…
Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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