Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Община Бар, Черногория
Бар
1
Будва
1
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 11 спален
Drazin Vrt, Черногория
11 ванных комнат
960 м²
Цена по запросу
Роскошный бутик-отель с бассейном и видом на море на продажу расположен в Перасте, Черногори…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
430 м²
€ 420,000
Код объекта - 001343-х этажный миниотель площадью 430м2 (12 отдельных апартаментов). Миниоте…
Коммерческая 18 спален
Бечичи, Черногория
18 ванных комнат
537 м²
€ 1,850,000
Продается два апарт-отеля с видом на море, расположенные в Бечичи, Будва - Черногория. Длина…
Коммерческая
Черногория, Черногория
€ 1,806,000
Код объекта - 2.26.18.2582Участок земли на первой береговой линии в Луштице. Площадь участка…
Доходный дом
Бар, Черногория
168 м²
€ 300,711
Отличный двухуровневый коммерческий объект, расположенный в центре города, идеально подходит…
Коммерческая 3 спальни
Пераст, Черногория
3 ванных комнат
209 м²
€ 380,000
The restaurant and 3 apartmentsfor salein Montenegro,in the centre of Risan, in the old part…
Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
600 м²
€ 1,394,024
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат
43 м²
€ 72,233
Коммерческая 1 спальня
Черногория, Черногория
56 м²
€ 1,220,000
Код объекта - 1.25.2.6859Продается квартира в Баре, с видом на море. Квартира находится на …
Отель
canj, Черногория
330 м²
€ 350,000
Мини-отель в курортном поселке Чань. В отеле 10 квартир-студий с террасами площадью 25 м2 …
Коммерческая 6 спален
Ратишевина, Черногория
6 ванных комнат
361 м²
€ 450,000
Building with five apartment and limited sea views for sale in Ratiševina, Herceg Novi - Mon…
Отель
Черногория, Черногория
585 м²
€ 500,000
Код объекта - 141112Мини-отель в пригороде Бара Площадь – 585 м2 Площадь участка – 400 м2 …
Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
с видом на горы
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты