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Купить инвестиционная недвижимость в Община Бар, Черногория

Бар
1
Будва
1
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв canj, Черногория
Инвестиционная
canj, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Будва, Черногория
Инвестиционная
Будва, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

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с видом на море
недорогая
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