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Купить отель с бассейном в Община Бар, Черногория

Бар
64
Будва
47
Петровац
5
Сутоморе
2
Ульцинь
2
Отель В архив
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5 объектов найдено
Отель 14 комнатв Сутоморе, Черногория
Отель 14 комнат
Сутоморе, Черногория
14 Количество комнат 480 м² Количество этажей 4
€ 450,000
Небольшой отель с собственным бассейном, предлагается к продаже в Сутоморе. Площадь отеля -…
Отель 42 комнатыв Будва, Черногория
Отель 42 комнаты
Будва, Черногория
42 Количество комнат 1 150 м² Количество этажей 4
€ 2,100,000
Отель на продажу в Будве, всего в 200 метрах от пляжа. Площадь отеля составляет 1150 м2, ест…
Отель 10 комнатв Kunje, Черногория
Отель 10 комнат
Kunje, Черногория
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 3
€ 650,000
К продаже предлагается трехэтажный отель площадью 600м2 с гостевым домом 35м2. На первом эта…
Отель 10 комнатв Ульцинь, Черногория
Отель 10 комнат
Ульцинь, Черногория
10 Количество комнат 1 600 м² Количество этажей 7
€ 1,650,000
Продается новый, роскошный пятизвездочный отель, который был введен в эксплуатацию в 2017 го…
Отель 13 комнатв Будва, Черногория
Отель 13 комнат
Будва, Черногория
13 Количество комнат 823 м² Количество этажей 4
€ 3,450,000
На въезде в Будву, недалеко от моря и самого центра Будвы - Старого города, находится нов…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

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