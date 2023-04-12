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Черногория
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Купить отель с видом на море в Община Бар, Черногория
Бар
64
Будва
47
Петровац
5
Сутоморе
2
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2
Отель
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32 объекта найдено
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Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат
840 м²
Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 7 спален
Печурице, Черногория
336 м²
Цена по запросу
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Отель
Сутоморе, Черногория
€ 590,000
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
Отель
Добра Вода, Черногория
510 м²
Количество этажей 4
€ 750,000
D9-1172. Мини-отель у моря в Добра ВодаОперационный мини-отель на продажу в Добра Вода, неда…
Отель 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
К4-1246. Мини Отель В Будве Продается мини-отель в Будве всего в 200 метрах от моря. …
Отель
Будва, Черногория
350 м²
€ 300,000
K4-007. Вилла с квартирами в БудвеПродается вилла в Будве Вилла расположена в городе …
Отель
Будва, Черногория
1 000 м²
8 Этаж
€ 2,000,000
K4-119. A Beautiful Apartment-Hotel in BudvaAPART - HOTEL **** IN BUDVA, MONTENEGRO FO…
Отель
Будва, Черногория
211 м²
Количество этажей 3
€ 660,000
К4-240. Просторная квартира в БудвеДля продажи SPACIOUS CONDO IN BUDVA - фантастический вид,…
Отель
Будва, Черногория
823 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
K4-109. New hotel in BudvaHotel has 13 rooms of high category located on four floors,…
Отель
Kunje, Черногория
416 м²
Количество этажей 5
€ 650,000
К9-1001. Уютный отель у моряПродается работающий мини-отель на продажу в Бар Ривьера, Утьеха…
Отель
canj, Черногория
372 м²
Количество этажей 3
€ 340,000
D3-360. Мотель в CanjMotel на продажу. Он расположен в Кандже на расстоянии около 800 метров…
Отель 18 комнат
Будва, Черногория
18 Количество комнат
967 м²
Количество этажей 5
€ 1,500,000
Красивый и стильный отель, расположен в Будве. Полностью оборудован и функционирует с 2017 г…
Отель 14 комнат
Будва, Черногория
14 Количество комнат
770 м²
Количество этажей 7
€ 1,850,000
Красивый, хорошо оформленный бутик - отель 3 звезды. Рецепция, ресторан и гараж находятся на…
Отель
Kunje, Черногория
700 м²
Количество этажей 5
€ 750,000
Новый отель на первой линии в Утехе, Бар Характеристики отеля: - пятиэтажный отель из …
Отель 92 спальни
Добра Вода, Черногория
1 400 м²
€ 2,600,000
Действующий отель у моря в Черногории
Отель 34 спальни
Будва, Черногория
823 м²
€ 2,500,000
Действующий бизнес в самом центре Черногорского туризма в Будве. Отель на 14 номеров.
Отель 12 комнат
Будва, Черногория
12 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Небольшой отель в хорошем районе города Будва. Рядом магазины, кафе и ресторана. До моря бук…
Отель 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат
228 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается дом в эксклюзивном месте в Будве, рядом с отелем Авала, район Госпоштина - Будва. …
Отель 20 комнат
Будва, Черногория
20 Количество комнат
477 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Дом расположен в тихом районе Будвы, примерно в 800 м от моря. Жилая площадь - 476 м2, земля…
Отель 11 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат
361 м²
€ 350,000
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстоян…
Отель 13 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат
600 м²
€ 550,000
[embed]https://youtu.be/9zcYqiV-TtM[/embed] Продается отель на 1 линии от моря в пригороде г…
Отель 17 спален
Будва, Черногория
16 ванных комнат
460 м²
€ 290,000
В отеле 15 самостоятельных апартаментов и 3-комнатная квартира Общая площадь 460 кв.м Пл…
Отель 12 спален
Печурице, Черногория
12 ванных комнат
311 м²
€ 249,000
Продается мини-отель в районе Добрых Водах, Бар. Общая площадь мини-отеля составляет 311 м2,…
Отель 24 спальни
Сутоморе, Черногория
24 ванных комнат
1 200 м²
€ 964,000
Отель в Сутоморе Продается мини-отель в курорте Сутоморе.Он расположен в тихом районе, на хо…
Отель
Будва, Черногория
215 м²
€ 350,000
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого го…
Отель
Бар, Черногория
744 м²
€ 790,000
Великолепная гостиница в городе Бар, гостиница имеет четыре этажа, на первом этаже расположе…
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