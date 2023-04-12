Купить отель в Община Бар, Черногория

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97 объектов найдено
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Отель
Будва, Черногория
620 м²
€ 1,050,000
Отель расположен в пяти минутах ходьбы от исторического центра Будвы – старого города.…
Отель 11 спален
canj, Черногория
372 м²
€ 375,000
Мини-отель на продажу в Чане. Расположен всего в 800 метрах от просторного 1200-метрового…
Отель
Будва, Черногория
€ 330,000
Тип недвижимости - коммерческая недвижимость, отель (гостиница). Рынок-вторичный. Площадь …
Отель 9 комнат
Будва, Черногория
9 Количество комнат
263 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Мини-отель в Будве, в тихом районе Вели Виногради. Площадь гостиницы составляет 263 м2, пло…
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат
840 м²
Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 7 спален
Печурице, Черногория
336 м²
Цена по запросу
Отель 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
610 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
K9-1176. Комплекс с квартирами в аренду в Сутоморе Продается комплекс с квартирами в аренду …
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Отель
Будва, Черногория
108 м²
€ 265,000
Мы предлагаем на продажу дом в Будве, расположенный в популярной части города - Вавилонии. Э…
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Отель 11 спален
Будва, Черногория
957 м²
€ 3,300,000
NUM 2051 Продается отель, расположенный в Бульярике, на холме, с видом на весь залив Буля…
Отель 9 спален
Будва, Черногория
350 м²
€ 1,700,000
Продается отель в Будве, в 500 метрах от центра города. Отель имеет площадь 350 м2. Отель пр…
Отель 9 спален
Будва, Черногория
350 м²
€ 1,700,000
NUM 4672 Продается отель в Будве, в 500 метрах от центра города. Отель имеет площадь 350 …
Отель
Сутоморе, Черногория
€ 590,000
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
Отель 8 спален
Будва, Черногория
400 м²
€ 3,500,000
NUM 4490 Мини-отель на Джазе в 50 метрах от моря. Площадь жилого здания составляет 400 м…
Отель 8 спален
Будва, Черногория
400 м²
€ 3,500,000
Мини-отель на Јаз в 50 метрах от моря. Площадь жилого дома 400 м2, а площадь участка 481 …
Отель 16 спален
Будва, Черногория
650 м²
€ 2,250,000
NUM 789 Отель расположен в Будве, в 500 метрах от моря и ближайшего пляжа. Отель расположен…
Отель 10 спален
Будва, Черногория
920 м²
€ 1,600,000
NUM 575 Мини-отель на продажу в Будве, в 300 метрах от моря. В отеле 10 апартаментов, общая…
Отель 24 спальни
Бар, Черногория
1 200 м²
€ 964,000
NUM 797
Отель 6 спален
Бар, Черногория
480 м²
€ 450,000
NUM 799 Отель расположен в Сутоморе. 4-х этажный апарт-отель имеет зеленую зону с субтро…
Отель 37 спален
Будва, Черногория
1 800 м²
€ 4,200,000
NUM 1158 Отель расположен в центре Будвы, между двумя бульварами на расстоянии 100 метров от…
Отель 13 спален
Будва, Черногория
350 м²
€ 560,000
NUM 1238 Продается дом в Бечичи, престижном районе Будвской Ривьеры. Четырехэтажный дом общ…
Отель 17 спален
Бар, Черногория
376 м²
€ 460,000
NUM 1966 Мини-отель на продажу в Сутоморе, муниципалитет Бар. Трехэтажный дом общей площадь…
Отель 8 спален
Петровац, Черногория
427 м²
€ 1,000,000
NUM 760 В красивом курортном городе Петровац продается дом - мини-отель общей площадью 427 м…
Отель 8 спален
Будва, Черногория
1 000 м²
€ 2,000,000
NUM 2191 Luxury Tourist business with a full set of documents of the Ministry of Tourism of …
Отель 10 спален
Бар, Черногория
500 м²
€ 500,000
NUM 2184 Мини-отель на продажу в баре, район Утеха. Мини-отель имеет 5 этажей. Площадь уча…
Отель 10 спален
Петровац, Черногория
450 м²
€ 760,000
NUM 2707 Продается мини-отель в районе Петровац, недалеко от города Будва. Четырехэтажное…
Отель 10 спален
Ульцинь, Черногория
1 600 м²
€ 1,650,000
NUM 2404 Новый роскошный пятизвездочный отель, построенный в 2017 году для продажи. Отель …
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Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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