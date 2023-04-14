Купить коммерческую недвижимость в Бар, Черногория

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168 объектов найдено
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Коммерческая 2 спальни
Будва, Черногория
115 м²
€ 365,000
Продётся коммерческое помещение в самом центре Будвы, неподалёку от торгового центра TQ Plaz…
Отель
Будва, Черногория
620 м²
€ 1,050,000
Отель расположен в пяти минутах ходьбы от исторического центра Будвы – старого города.…
Офис
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Продается высококлассное коммерческое помещение в многофункциональном комплексе премиум-клас…
Коммерческая 1 спальня
Будва, Черногория
44 м²
€ 195,000
Продается коммерческое помещение в центре Будвы. Помещение располагается на втором этаже тор…
Коммерческая 28 комнат
Ульцинь, Черногория
28 Количество комнат
1 800 м²
€ 1,650,000
Отель расположен в Улцинь, район Штой, рядом с магистралью и 13-км песчаным пляжем До моря п…
Коммерческая
Будва, Черногория
50 м²
€ 120,000
Продается коммерческое помещение в центре Будвы. Он расположен на первом этаже шестиэтажного…
Отель
Будва, Черногория
€ 330,000
Тип недвижимости - коммерческая недвижимость, отель (гостиница). Рынок-вторичный. Площадь …
Коммерческая
Бар, Черногория
112 м²
€ 266,000
Просторное коммерческое помещение в новом районе города Бар в 100 метрах от набережной. Пло…
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 9 комнат
Будва, Черногория
9 Количество комнат
263 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Мини-отель в Будве, в тихом районе Вели Виногради. Площадь гостиницы составляет 263 м2, пло…
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат
840 м²
Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Коммерческая 2 ванных
Будва, Черногория
2 ванных комнат
70 м²
€ 245,000
К4-153. Коммерческие помещения в БудвеПродается просторная коммерческая площадь в Будве. Пл…
Офис
Будва, Черногория
31 м²
€ 90,000
В продаже коммерческое помещение в центре города Будва. Идеально для офисного помещения, п…
Коммерческая
Будва, Черногория
38 м²
€ 198,000
Помещение под офис или косметический салон на первом этаже в элитном комплексе Тре Канне в п…
Коммерческая
Будва, Черногория
66 м²
€ 158,000
Продается несколько коммерческих помещений в Будве, в привлекательном месте. Каждый из магаз…
Коммерческая
Будва, Черногория
66 м²
€ 158,000
NUM 4914 Несколько коммерческих помещений на продажу в Будве, в привлекательном месте. Ка…
Отель
Будва, Черногория
108 м²
€ 265,000
Мы предлагаем на продажу дом в Будве, расположенный в популярной части города - Вавилонии. Э…
Коммерческая
Будва, Черногория
800 м²
€ 1,350,000
Расположение: Будва Площадь участка: 1374 кв.м. Стоимость: 1'350000 евро Отличное инвестици…
Офис 2 комнаты
Будва, Черногория
2 Количество комнат
45 м²
€ 105,000
Офисноэ помесие в центре Будве, 100 метров от морья. Может быть исползовано и как апартамент…
Доходный дом
Бар, Черногория
€ 550,000
Участок, на котором расположен этот дом/мини-отель, имеет площадь 437м2. В доме 6 квартир в …
Доходный дом
Бар, Черногория
399 м²
€ 420,000
Продается отель в Сутоморе. Отель 399 кв м + 556 кв м ухоженный участок. Первый этаж: приемн…
Доходный дом
Бар, Черногория
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,300,000
Здание в Баре, которое используется как гостиница, всего в 300 м от моря и набережной. Четыр…
Доходный дом
Бар, Черногория
168 м²
€ 302,000
Отличный двухуровневый коммерческий объект, расположенный в центре города, идеально подходит…
Доходный дом
Бар, Черногория
897 м²
Количество этажей 3
€ 990,000
Новый отель расположен на участке площадью 639 м2, имеет площадь 897 м2 брутто и 722 м2 нетт…
Доходный дом
Бар, Черногория
€ 389,000
Теннисный корт на продажу в Баре. Недвижимость состоит из двух крытых теннисных кортов, разд…
Доходный дом
Бар, Черногория
390 м²
€ 350,000
Мини-отель расположен в Илино, Бар, Жилая площадь: 356 м² + гараж 34 м². Участок: 558м2 Номе…
Доходный дом
Будва, Черногория
1 850 м²
Количество этажей 5
€ 4,000,000
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
Доходный дом
Будва, Черногория
400 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
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