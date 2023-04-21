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Продажа офисных помещений с видом на море в Монако

коммерческая недвижимость
12
доходные дома
1
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1 объект найдено
Офис в Монако, Монако
Офис
Монако, Монако
€ 1,100,000
Ресторан/бар с рошкошным видом , для полностью отремонтирован , 70 M2 на берегу моря в по…
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