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Продажа офисных помещений в Монако

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Офис в центре города, с тренажерным залом, с парком в Монако, Монако
Офис в центре города, с тренажерным залом, с парком
Монако, Монако
Площадь 65 м²
Бизнес в коммерческом помещении общей площадью 65 м2, с большими витринами, расположенный в …
€799,000
Офис с видом на море, в центре города, с видом на город в Монако, Монако
Офис с видом на море, в центре города, с видом на город
Монако, Монако
Ресторан/бар с рошкошным видом , для полностью отремонтирован , 70 M2 на берегу моря в по…
€1,10 млн
Офис в центре города, с рестораном, с супермаркетом в Монако, Монако
Офис в центре города, с рестораном, с супермаркетом
Монако, Монако
COMMERCE (идеально подходит для ресторана) в самом центре Монте-Карло, в Метрополе Шоппинг-ц…
€400,000
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