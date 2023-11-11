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Кафе и рестораны в Кишинёв, Молдова

коммерческая недвижимость
4
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Под ресторан, кафе, клинику, маркет, show-room, представительство и др. в Кишинёв, Молдова
Под ресторан, кафе, клинику, маркет, show-room, представительство и др.
Кишинёв, Молдова
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
  Отдельно стоящее здание. 1эт.: 223м Терраса на 2ур.: 103м Подвал: 43м Объект ра…
€560,000
Realting.com
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