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Коммерческая недвижимость в Молдове

Кишинёв
3
2 объекта найдено
Газонаполнительная станция "Унгень. Загаранча" в Манойлешты, Молдова
Газонаполнительная станция "Унгень. Загаранча"
Манойлешты, Молдова
Продаем уникальный готовый бизнес - газонаполнительную станцию! Перевалка жидкого газа для р…
€14,00 млн
House for an embassy, representative office, office + plot of 8.5 acres. First line. Center. в Кишинёв, Молдова
House for an embassy, representative office, office + plot of 8.5 acres. First line. Center.
Кишинёв, Молдова
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельно стоящий новый, современный дом 300 кв.м = 3 этажа под посольство, предста…
€1,30 млн
Realting.com
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