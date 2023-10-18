Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Zelvos seniunija

Коммерческая недвижимость в Zelvos seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating в Toluciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating
Toluciai, Литва
Площадь 132 м²
Этаж 1
132 sq. M. m. very neat administrative building in the nobility of the nobility. 1, In the n…
€69,000
Realting.com
Перейти