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Коммерческая недвижимость в Висагинское самоуправление, Литва

Висагинас
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2 объекта найдено
Коммерческая в Висагинас, Литва
Коммерческая
Висагинас, Литва
871 м² 1 Этаж
€ 790,000
Уже готовый и хорошо функционирующий бизнес продается! Гостевой дом IDILE, расположенный в р…
Коммерческая в Карлос, Литва
Коммерческая
Карлос, Литва
1 311 м² 1 Этаж
€ 99,000
ПРОДАЖА 1310,66 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАТАЛЬПОС ВИЗАГИН ВОЗМОЖНОЕ ОТНОСЕНИЕ !!!…
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