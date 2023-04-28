Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Висагинское самоуправление
  5. Висагинас

Коммерческая недвижимость в Висагинас, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Висагинас, Литва
Коммерческая
Висагинас, Литва
871 м² 1 Этаж
€ 790,000
Уже готовый и хорошо функционирующий бизнес продается! Гостевой дом IDILE, расположенный в р…
Realting.com
Перейти