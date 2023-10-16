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Инвестиционная недвижимость в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

коммерческая недвижимость
70
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Вильнюс, Литва
Инвестиционная со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Вильнюс, Литва
Площадь 330 м²
ПРОДАЕТСЯ 5 КВАРТИР В ОДНОМ С ОТДЕЛЬНЫМ ПОДЪЕЗДОМ В ВИЛЬНЮСЕ Продаются жилой комплекс, в …
€890,000
Realting.com
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