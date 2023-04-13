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Литва
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Вильнюс
Купить коммерческую недвижимость в Вильнюс, Литва
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51 объект найдено
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Коммерческая
Вильнюс, Литва
500 м²
1 Этаж
€ 99,000
Коммерческая
Вильнюс, Литва
55 м²
1 Этаж
€ 157,500
Мы приглашаем вас посетить ДЕНЬ СТОРОНЫ КАРТЫ и детально осмотреть эти помещения для продажи…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
27 м²
4 Этаж
€ 95,000
Примите участие в творческой среде в подлинном T. Шевченко г. в квартале Лофт, где культура …
Коммерческая
Вильнюс, Литва
24 м²
4 Этаж
€ 88,000
Примите участие в творческой среде в подлинном T. Шевченко г. в квартале Лофт, где культура …
Коммерческая
Вильнюс, Литва
49 м²
3 Этаж
€ 146,000
Get involved in the creative environment in an authentic T. Shevchenko g. in the Loft Quarte…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
31 м²
4 Этаж
€ 109,000
Примите участие в творческой среде в подлинном T. Шевченко г. в квартале Лофт, где культура …
Коммерческая
Вильнюс, Литва
80 м²
1 Этаж
€ 235,000
Get involved in the creative environment in an authentic T. Shevchenko g. in the Loft Quarte…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
83 м²
4 Этаж
€ 139,900
SELLING PATALP IN THE OLD, A. I GOTH THE GATCHASE! THIS LOCATION IS STOP FOR WANTED TO BE FU…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
104 м²
1 Этаж
€ 517,400
ВЫБОР СВЕТА И ЭРДВАТЫ С СЛУЧАЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЗ СВЕТНЫХ СОКРАЩЕНИЙ Идеальное место для ва…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
1 363 м²
1 Этаж
€ 380,000
СОВМЕСТИМОЙ ОТЧЕТ КОММЕРЧЕСКИХ / УК-УАЙС ОТНОСИТСЯ К. НЕКОТОРЫЕ Р. КОММЕРЧЕСКИЙ / СОВЕТ, СТ…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
59 м²
1 Этаж
€ 185,000
Продается арендованный коммерческий помещение в больнице г. 2, 1 этаж. В помещении есть масс…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
59 м²
1 Этаж
€ 185,000
Продается арендованный коммерческий помещение в больнице г. 2, 1 этаж. В помещении есть масс…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
92 м²
1 Этаж
€ 275,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПУТЫ ОБЪЕДИНЕННЫЕ, ОЧЕНЬ НЕФТЕСНЫЕ, 91,92 КВ.М. ПАТАЛЬПОС С ПОДПИСАННЫМ В ИНСП…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
72 м²
1 Этаж
€ 35,000
COMMERCIAL PATALPOSES FOR THE CLASS CENTRE! Commercial destinations are sold in the Kushiad…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
15 м²
1 Этаж
€ 17,000
Два соседних гаража с ямами для продажи Bistryte g. 40, Атакальный, Вильнюс. Гаражи можно вк…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
41 м²
2 Этаж
€ 149,000
Продается 2 к. помещение в новом строительном проекте B23 в Новом городе ПРЕИМУЩЕСТВО: - фу…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
110 м²
2 Этаж
€ 202,000
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛПА В ГОРОДЕ СЕВЕР, С. ЧЕЛОВЕК Г. Помещения устанав…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
130 м²
1 Этаж
€ 155,000
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ МЕДЛЕННАЯ !! 130 В СЛУЧАЕ ТАМОЖЕННЫХ СТАРЫХ, СОЗДАНИЕ …
Коммерческая
Вильнюс, Литва
221 м²
4 Этаж
€ 1,500
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ГОРОДЕ МАТАЛ В ДИРЕКТИВЕ МУРАЙНА! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Цена: 1500…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
122 м²
1 Этаж
€ 275,000
В центральной части Вильнюса, в стратегическом месте, рядом с центром красоты IDZUMI, устано…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
89 м²
2 Этаж
€ 170,000
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛПА В ГОРОДЕ СЕВЕР, С. ЧЕЛОВЕК Г. Помещения недавно…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
1 104 м²
1 Этаж
€ 999,999
ПРОДАЖА 1104,29 КВ.М. НАУЧНЫЙ ПАТАЛП В ПАТАЛПЕ, НЕДЕЛЯ PR. ЛИЦО В БОЛЬШОЙ ЧАСТИ – ПРОИЗВОДСТ…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
122 м²
1 Этаж
€ 275,000
В центральной части Вильнюса, в стратегическом месте, рядом с центром красоты IDZUMI, устано…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
89 м²
1 Этаж
€ 142,000
Коммерческие помещения для вашего бизнеса, Юстиниш, Рига г. Помещения Riga.g. Планирование …
Коммерческая
Вильнюс, Литва
57 м²
1 Этаж
€ 112,000
Коммерческие помещения для вашего бизнеса, Юстиниш, Рига г. Помещения Riga.g. Планирование …
Коммерческая
Вильнюс, Литва
16 м²
1 Этаж
€ 22,500
16 кВ это ПРОДАЖА. М. PLOT POINT GARROW PROUR G., J. КУБИЛИЯ Г. ____________________________…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
308 м²
1 Этаж
€ 690,000
ПРОДАЖА ПАТАЛПОСОВ С РАЗДЕЛОМ, ИТИНА ПАЛАНТИЦИАЛЬНОЙ ЭНВЕСТИЦИЕЙ! Это большая инвестиция в р…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
57 м²
€ 112,000
Коммерческие помещения для вашего бизнеса, Юстиниш, Рига г. Помещения Riga.g. Планирование с…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
146 м²
€ 233,600
КОММЕРЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАТАЛПОЗЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, ЮСТИНАЛЬНЫЕ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ G. Торговы…
Коммерческая
Вильнюс, Литва
31 м²
1 Этаж
€ 19,900
Гараж на продажу в Каролине, 13 января. Стратегически удобно на месте. - В гараже есть реку…
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