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Купить коммерческую недвижимость в Вильнюсский район, Литва

9 объектов найдено
Коммерческаяв Uzupio Karklenai, Литва
Коммерческая
Uzupio Karklenai, Литва
217 м² 1 Этаж
€ 185,000
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАТАЛПЫ A.KOJELING G., НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! ПРОДАЖА ПЕРЕДНЕЙ ПАТАЛЬПОС 216,77 кв. М.…
Коммерческаяв Geisiskes, Литва
Коммерческая
Geisiskes, Литва
1 062 м² 1 Этаж
€ 6,000
In the Vilnius district, 1062 sq. M. m. the foundations of the former calf area. DESCRIPTIO…
Коммерческаяв Europa, Литва
Коммерческая
Europa, Литва
297 м² 1 Этаж
€ 35,000
В Вильнюсском районе европейская деревня продается для производства и хранения, 297 кв. М. М…
Коммерческаяв Vaiciuniskes, Литва
Коммерческая
Vaiciuniskes, Литва
53 м²
€ 25,000
1/12 частей здания фермы и 1/6 rusisus для продажи в духовке, New g. 24. Общая информация: …
Коммерческаяв Судерве, Литва
Коммерческая
Судерве, Литва
400 м² 1 Этаж
€ 399,000
Продаем работающее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и другими…
Коммерческаяв Gailiunai, Литва
Коммерческая
Gailiunai, Литва
849 м² 1 Этаж
€ 460,000
Просторная продукция - складские помещения на продажу 849,03 кв.м. Индустриальный г., Новый …
Коммерческаяв Gailiunai, Литва
Коммерческая
Gailiunai, Литва
151 м²
€ 125,000
Просторные административные направления площадью 151,32 кв. М для продажи в Индустрии г., Но…
Коммерческаяв Gailiunai, Литва
Коммерческая
Gailiunai, Литва
315 м²
€ 200,000
Администрирование объектов назначения - продажа sandl 315,43 м ² Industrial g., Новый Вильню…
Коммерческаяв Meleniai, Литва
Коммерческая
Meleniai, Литва
123 м² 1 Этаж
€ 40,000
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…

Параметры недвижимости в Вильнюсский район, Литва

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