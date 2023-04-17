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Купить коммерческую недвижимость в Вилкавишкский район, Литва

Вилкавишкис
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3 объекта найдено
Коммерческаяв Вилкавишкис, Литва
Коммерческая
Вилкавишкис, Литва
30 793 м² 1 Этаж
€ 1,000,000
FERM COMPLEX WITH LAND FLIGHT IN THE WIND OF BALVE K., VILKAVIOR RAJ. THE FERM COMPLEX IS MA…
Коммерческаяв Kisiniskiai, Литва
Коммерческая
Kisiniskiai, Литва
3 527 м²
€ 380,000
Коммерческаяв Вилкавишкис, Литва
Коммерческая
Вилкавишкис, Литва
38 м² 1 Этаж
€ 35,000
ОПИСАНИЕ ТОРГОВЫХ СПАТАЛОВ: - Расположение: Центр города Вольф, площадь Басанавичюс - высоки…

Параметры недвижимости в Вилкавишкский район, Литва

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