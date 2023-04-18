Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямпольский уезд
  4. Вилкавишкский район
  5. Вилкавишкис

Купить коммерческую недвижимость в Вилкавишкис, Литва

3 объекта найдено
Коммерческаяв Вилкавишкис, Литва
Коммерческая
Вилкавишкис, Литва
30 793 м² 1 Этаж
€ 1,000,000
ФЕРМАНИЯ СОБЛЮДАЕТСЯ С ЛИЦОМ ОБЩЕСТВЕННОГО БЕЛЫХ ЗЕМЛЕЙ, ВИЛЛАВИКАНСКИЙ РАЙ. FERMAN COMPLEX …
Коммерческаяв Вилкавишкис, Литва
Коммерческая
Вилкавишкис, Литва
30 793 м² 1 Этаж
€ 1,000,000
ФЕРМАНИЯ СОБЛЮДАЕТСЯ С ЛИЦОМ ОБЩЕСТВЕННОГО БЕЛЫХ ЗЕМЛЕЙ, ВИЛЛАВИКАНСКИЙ РАЙ. FERMAN COMPLEX …
Коммерческаяв Вилкавишкис, Литва
Коммерческая
Вилкавишкис, Литва
38 м² 1 Этаж
€ 35,000
ОПИСАНИЕ ТОРГОВЫХ СПАТАЛОВ: - Расположение: Центр города Вольф, площадь Басанавичюс - высоки…
Realting.com
Перейти