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Купить коммерческую недвижимость в Vilainiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Vasariskiai, Литва
Коммерческая
Vasariskiai, Литва
1 013 м² 1 Этаж
€ 10,000
Жизнеспособные инвестиции по привлекательной цене. Административные направления для продажи …

Параметры недвижимости в Vilainiu seniunija, Литва

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