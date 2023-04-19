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Купить коммерческую недвижимость в Viesviles seniunija, Литва

Viesvile
3
3 объекта найдено
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
2 411 м² 1 Этаж
€ 189,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
1 800 м² 1 Этаж
€ 189,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
4 211 м² 1 Этаж
€ 378,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
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