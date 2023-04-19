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Купить коммерческую недвижимость в Viesvenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Sakalai I, Литва
Коммерческая
Sakalai I, Литва
1 204 м² 1 Этаж
€ 70,000
Свиноферма на продажу ( в настоящее время пуста ). 1000 свиней можно хранить на ферме сразу.…
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