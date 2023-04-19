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Купить коммерческую недвижимость в Vidukles seniunija, Литва

Vidukle
2
2 объекта найдено
Коммерческаяв Vidukle, Литва
Коммерческая
Vidukle, Литва
15 953 м² 1 Этаж
€ 500,000
Отличная инвестиционная возможность всего 500 м. от шоссе Каунас-Клайп беда. Комплекс из 14 …
Коммерческаяв Vidukle, Литва
Коммерческая
Vidukle, Литва
15 953 м² 1 Этаж
€ 500,000
Отличная инвестиционная возможность всего 500 м. от шоссе Каунас-Клайп беда. Комплекс из 14 …
Realting.com
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