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Купить коммерческую недвижимость в Velzio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Dembava, Литва
Коммерческая
Dembava, Литва
39 м² 1 Этаж
€ 5,500
ПРОДАНО МЕЙНИКОМ, В ДЕМБАВЕ, ПЛАХУМ ПЛ, ЭРДВУС ГАРРОУ С МАРШРУТОМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена …

Параметры недвижимости в Velzio seniunija, Литва

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