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Коммерческая недвижимость в Uzusaliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Uzusaliai, Литва
Коммерческая
Uzusaliai, Литва
164 м² 1 Этаж
€ 75,500
ВЫБОР ПАТАЛПОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ / САНДАТИВНЫХ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Общая площадь – 163,5…
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