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Купить коммерческую недвижимость в Uzliedziu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
80 м² 1 Этаж
€ 19,999
ВЫБОР СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО ДВА СИЛА. Помещения полностью оформлены. На одной сторо…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м² 1 Этаж
€ 4,000
ПРОДАЖА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТУРТЕ СИЛАЙНА. --------------------------…
Коммерческаяв Romainiu Kaimele, Литва
Коммерческая
Romainiu Kaimele, Литва
100 м² 1 Этаж
€ 320,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ С ЦЕНЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ В РОМАНИИ! ________________________…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м²
€ 3,999
Помещения на продажу. Исключительная способность покупать помещения в хорошем месте, постоян…

Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

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