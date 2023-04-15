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Купить коммерческую недвижимость в Утенский уезд, Литва

Висагинас
1
Каварскас
1
7 объектов найдено
Коммерческаяв Vaidevuciai, Литва
Коммерческая
Vaidevuciai, Литва
250 м² 1 Этаж
€ 8,800
В НАПИСИ ЛЮБЫХ КИСЛОТ. ОБСЛЕДОВАТЬ НЕКОТОРЫЙ ЗВУКОВОЙ ПАТАЛП, ПОКУПАТЬ МАЛУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬС…
Коммерческаяв Toliejai, Литва
Коммерческая
Toliejai, Литва
1 536 м² 2 Этаж
€ 59,000
Building with plot of land for sale. Former school in the village of Tolė. IS PREPARED TO BU…
Коммерческаяв Висагинас, Литва
Коммерческая
Висагинас, Литва
871 м² 1 Этаж
€ 790,000
Уже готовый и хорошо функционирующий бизнес продается! Гостевой дом IDILE, расположенный в р…
Коммерческаяв Карлос, Литва
Коммерческая
Карлос, Литва
1 311 м² 1 Этаж
€ 99,000
ПРОДАЖА 1310,66 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАТАЛЬПОС ВИЗАГИН ВОЗМОЖНОЕ ОТНОСЕНИЕ !!!…
Коммерческаяв Palaukoja, Литва
Коммерческая
Palaukoja, Литва
605 м² 1 Этаж
€ 247,000
Коммерческаяв Linkmenys, Литва
Коммерческая
Linkmenys, Литва
501 м² 1 Этаж
€ 19,500
ИГНАЛИНОС Р., КАЗИТИЧЕСКИЙ К. НЕ ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ ПОТЕРЯТЬ СКЛИПУ МНОГИМ ГОСУДАРСТВАМ. НАЗАД И …
Коммерческаяв Каварскас, Литва
Коммерческая
Каварскас, Литва
743 м²
€ 49,000
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С КЛАССИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДРУГОГО R. ( CAVARKAS ) ОБЩАЯ ИНФОРМА…

Параметры недвижимости в Утенский уезд, Литва

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