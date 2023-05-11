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Коммерческая недвижимость в Укмергский район, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая в Укмерге, Литва
Коммерческая
Укмерге, Литва
Площадь 86 м²
Этаж 1
€ 100,000
Коммерческая в Sesuoliai, Литва
Коммерческая
Sesuoliai, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
€ 15,000
Коммерческая в Укмерге, Литва
Коммерческая
Укмерге, Литва
Площадь 1 764 м²
Этаж 1
€ 850,000
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