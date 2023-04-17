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Купить коммерческую недвижимость в Укмерге, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Укмерге, Литва
Коммерческая
Укмерге, Литва
86 м² 1 Этаж
€ 100,000
ПРОДАВАТЬ ПАТАЛЫ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ОДИНОЧНИКАМ ВЕКМЕРГИИ ДЛЯ ВАШИХ НУЖНОСТЕЙ - 86,27 кв.м. про…
Коммерческаяв Укмерге, Литва
Коммерческая
Укмерге, Литва
1 764 м² 1 Этаж
€ 850,000
Продается здание - Столовая - Ресторан в Укмерге Оборудован 1764, 09 кв.м 2 здание с подвало…
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