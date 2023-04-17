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Купить коммерческую недвижимость в Тельшяйский район, Литва

3 объекта найдено
Коммерческаяв Pabalve, Литва
Коммерческая
Pabalve, Литва
1 149 м² 1 Этаж
€ 49,000
Коммерческие помещения на продажу в Тельшяйском районе. Буду думать за км. Помещения могут б…
Коммерческаяв Sakalai I, Литва
Коммерческая
Sakalai I, Литва
1 204 м² 1 Этаж
€ 70,000
Свиноферма на продажу ( в настоящее время пуста ). 1000 свиней можно хранить на ферме сразу.…
Коммерческаяв Тяльшяй, Литва
Коммерческая
Тяльшяй, Литва
1 204 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Свиноферма на продажу (в настоящее время пуста). Ферма может содержать 1 000 свиней одноврем…

Параметры недвижимости в Тельшяйский район, Литва

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