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Коммерческая недвижимость в Telsiu miesto seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Тяльшяй, Литва
Коммерческая
Тяльшяй, Литва
1 204 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Свиноферма на продажу (в настоящее время пуста). Ферма может содержать 1 000 свиней одноврем…
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