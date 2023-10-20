Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Тяльшяй
  5. Магазины

Магазины в Тяльшяй, Литва

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 59 м²
Этаж 1
Продается арендованный коммерческий помещение в больнице г. 2, 1 этаж. В помещении есть масс…
€164,658
Коммерческая в Бальберишкис, Литва
Коммерческая
Бальберишкис, Литва
Площадь 2 973 м²
Этаж 1
€359,253
Коммерческая с Local boiler-room в Onuskis, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Onuskis, Литва
Площадь 209 м²
Этаж 1
208, 89 кв.м. часть здания на берегу пруда Немезиды. Здание стоит на участке общественного н…
€89,813
Отель с видеонаблюдением, с сауной в Молетай, Литва
Отель с видеонаблюдением, с сауной
Молетай, Литва
Литва район Молетай База отдыха на берегу озера База отдыха…
€1,36 млн
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 53 м²
Этаж 1
SELECTING THE JUSTINICAL G OF THE COMMERCIAL PATALP. 62A. 53.43 sq. M. m. the premises are …
€106,104
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с Shower в Купишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с Shower
Купишкис, Литва
Площадь 266 м²
Этаж 1
186 sq. M. m. and 80 sq. m. administrative buildings Maironio g. 1, In the tent This is the…
€439,087
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 856 м²
Этаж 1
НАСТОЯЩИЙ, АДМИНИСТРАЧНЫЙ, САНДОМОЦИОННЫЙ ПАТАЛПОС С РАЗДЕЛОМ 3,56 ГА! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИ…
€514,220
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Судерве, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
Площадь 400 м²
Этаж 1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€350,000
Коммерческая в Вилькия, Литва
Коммерческая
Вилькия, Литва
Площадь 290 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ СОВЕТ АВТОМОБИЛЕЙ, В ОХРАННИКАХ ВЕТРА. 2А -----------------------------------------…
€324,326
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней в Таураге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней
Таураге, Литва
Площадь 1 260 м²
Этаж 3
€1,96 млн
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 30 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ В СЕНАМГЕСТИГАЦИИ, В ЗИМНИ СЕНАМГЕСТИВНОГО МЕСТА, С Б…
€194,595
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Меркине, Литва
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
€1,14 млн
Realting.com
Перейти