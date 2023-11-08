ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Тельшяйский уезд
Гостиницы, отели
Отели в Тельшяйский уезд, Литва
коммерческая недвижимость
11
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
150 м²
1
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛИ ВАЛИДНОСТИ, ВОЗВРАТ…
€250,010
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Vaitkuskis, Литва
594 м²
1
ВНИМАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ! ПРОДАЖА СОВРЕМЕННЫХ, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ПРАВИЛ ФИЛЛ…
€1,48 млн
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
1 812 м²
1
€2,62 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
179 м²
1
Kosciuška 34 - это эксклюзивное здание города, которое привлекает историю на рубеже Старого …
€442,458
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Giniunai, Литва
1 472 м²
1
Комнаты для продажи с холодильниками и участком, подходящим для производственного бизнеса пи…
€494,089
Рекомендовать
Коммерческая
Вильнюс, Литва
157 м²
1
СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В PR ВАШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА. ПРОДАЖА ПАТАЛЫ! ____________…
€249,537
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
115 м²
1
NT Technology and Quality Symbol - KAUNORAMA Project. Commercial premises in the heart of th…
€323,397
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с Local electricity
Вильнюс, Литва
1 104 м²
1
ПРОДАЖА 1104,29 КВ.М. НАУЧНЫЙ ПАТАЛП В ПАТАЛПЕ, НЕДЕЛЯ PR. ЛИЦО В БОЛЬШОЙ ЧАСТИ – ПРОИЗВОДСТ…
€988,180
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией
Meleniai, Литва
123 м²
1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
€39,527
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Вильнюс, Литва
217 м²
1
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАТАЛПЫ A.KOJELING G., НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! ПРОДАЖА ПЕРЕДНЕЙ ПАТАЛЬПОС 216,77 кв. М.…
€157,999
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating
Krakiai, Литва
150 м²
1
€69,220
Рекомендовать
Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м²
1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€98,818
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL