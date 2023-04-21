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Коммерческая недвижимость в Тельшяйский уезд, Литва

Kuliai
1
Мажейкяй
1
8 объектов найдено
Коммерческая в Мажейкяй, Литва
Коммерческая
Мажейкяй, Литва
19 м² 1 Этаж
€ 8,000
Кирпичный гараж на продажу в старом городе недалеко от Бурба г. 5 дом, безопасная обстановка…
Коммерческая в Pabalve, Литва
Коммерческая
Pabalve, Литва
1 149 м² 1 Этаж
€ 49,000
Коммерческие помещения на продажу в Тельшяйском районе. Буду думать за км. Помещения могут б…
Коммерческая в Kuliai, Литва
Коммерческая
Kuliai, Литва
6 000 м² 1 Этаж
€ 500,000
Магазины зерна, мельница, две фермы и земля продаются. Хранилище зерна – составляет ок. 800 …
Коммерческая в Sakalai I, Литва
Коммерческая
Sakalai I, Литва
1 204 м² 1 Этаж
€ 70,000
Свиноферма на продажу ( в настоящее время пуста ). 1000 свиней можно хранить на ферме сразу.…
Коммерческая в Varkaliai, Литва
Коммерческая
Varkaliai, Литва
10 000 м² 1 Этаж
€ 600,000
Фермы с административным зданием, бойня свиней и carervis продаются. Собственность включает …
Коммерческая в Тяльшяй, Литва
Коммерческая
Тяльшяй, Литва
1 204 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Свиноферма на продажу (в настоящее время пуста). Ферма может содержать 1 000 свиней одноврем…
Коммерческая в Плунгеский район, Литва
Коммерческая
Плунгеский район, Литва
12 800 м² Количество этажей 1
€ 600,000
Фермы с административным зданием, бойня для свиней и гараж на продажу. На площадке есть газо…
Коммерческая в Плунге, Литва
Коммерческая
Плунге, Литва
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Мясной бизнес на продажу. Около 10 тонн мяса перерабатывается за одну смену, 10 сотрудников …
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