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Коммерческая недвижимость в Taurages miesto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Таураге, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Таураге, Литва
Площадь 2 390 м²
Этаж 1
€510,000
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней в Таураге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней
Таураге, Литва
Площадь 1 260 м²
Этаж 3
€1,95 млн
Realting.com
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