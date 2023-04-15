Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Таурагский уезд

Купить коммерческую недвижимость в Таурагский уезд, Литва

Viesvile
3
Раудоне
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
745 м² 1 Этаж
€ 14,900
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
2 411 м² 1 Этаж
€ 189,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
1 800 м² 1 Этаж
€ 189,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
4 211 м² 1 Этаж
€ 378,000
Продается строительный комплекс, когда-то дом Злого Суда. Это объект культурного наследия, р…
Коммерческаяв Bardenai, Литва
Коммерческая
Bardenai, Литва
166 м² 1 Этаж
€ 16,000
BARDINES K., СВОЙСТВА R. НЕДЕЛЯ, ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ПАТАЛ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - земельный …
Коммерческаяв Griezpelkiai I, Литва
Коммерческая
Griezpelkiai I, Литва
906 м² 1 Этаж
€ 1,500,000
SURVEILLED SOME TOURISM SODY FOR THE RUNDS I K. WINDING SEN. TOURAGES R. SAV. The homestead…

Параметры недвижимости в Таурагский уезд, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти