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Купить коммерческую недвижимость в Швенчёнский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Sariai, Литва
Коммерческая
Sariai, Литва
3 274 м² 1 Этаж
€ 140,000
ВЫБОР ЗВУКОВОЙ ВЫБОР, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ С…
Коммерческаяв Skrupiske, Литва
Коммерческая
Skrupiske, Литва
337 м² 1 Этаж
€ 68,900
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …

Параметры недвижимости в Швенчёнский район, Литва

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