Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямпольский уезд
  4. Мариямпольское самоуправление

Коммерческая недвижимость в Sunsku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Моколай, Литва
Коммерческая
Моколай, Литва
101 м² 1 Этаж
€ 33,275
РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЕДИНОЙ ИДЕИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ •Общая площадь участка - 6,68…
Realting.com
Перейти