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Купить коммерческую недвижимость в Suderves seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Судерве, Литва
Коммерческая
Судерве, Литва
400 м² 1 Этаж
€ 399,000
Продаем работающее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и другими…

Параметры недвижимости в Suderves seniunija, Литва

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