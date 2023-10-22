ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Ширвинтский район
Офисы
Продажа офисных помещений в Ширвинтский район, Литва
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift
Клайпеда, Литва
58 м²
3
ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВА BIURO PATALA В ИМЕННОМ КЛАССЕ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ К П…
€114,632
Рекомендовать
Коммерческая
Padotnuvys, Литва
15 700 м²
Живые компы ливалии и 7,97 га земли для DOTNUVOS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение: Cot r…
€248,719
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Jukniske, Литва
10 000 м²
1
€347,496
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
336 м²
1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€154,504
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Antakalnis III, Литва
3 000 м²
1
ВНИМАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ! ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКО…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Gedziai, Литва
660 м²
SELLING NET 660KV.M. PATALPOS COUNTRY JURBARK'S CITY! SURVEILLING SURVEILLED FOR THE SANDAT…
€38,875
Рекомендовать
Коммерческая
Вильнюс, Литва
20 м²
€14,879
Рекомендовать
Коммерческая
Paverksnis, Литва
100 м²
1
САМОЛЕТНЫЕ ПЕСТИАТЕРИАЛЫ ОТ 100 ИКИ 1000 КВ. M.! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА РАСПО…
€24,920
Рекомендовать
Коммерческая
Вильнюс, Литва
57 м²
Commercial facilities for your business, Justinish, Riga g. Premises are Riga.g. Planning to…
€98,683
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Total security of the building
Вильнюс, Литва
154 м²
1
€58,811
Рекомендовать
Инвестиционная
Паланга, Литва
Литва г.Паланга Инвестиционный проект в Паланге Краткос…
€84,138
Рекомендовать
Коммерческая
Алитус, Литва
69 м²
1
ПРОДАВАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАМБИЧЕСКОГО ПЕЮРО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЛА ПАТАЛПА В МЕСТЕ ПАТОГИТАУСА, ТО…
€94,696
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL