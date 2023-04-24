Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Ширвинтский район
  5. Ширвинтос

Коммерческая недвижимость в Ширвинтос, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Ширвинтос, Литва
Коммерческая
Ширвинтос, Литва
34 м² 1 Этаж
€ 40,000
В хвастовном районе пруда Сирвинт продаются коммерческие помещения площадью 34 кв. М с земел…
Realting.com
Перейти