ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Шилутское староство
Складские помещения
Склады в Шилутское староство, Литва
коммерческая недвижимость
8
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Total security of the building
Вильнюс, Литва
154 м²
1
€58,791
Рекомендовать
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
68 м²
1
€191,572
Рекомендовать
Коммерческая
Камаяй, Литва
436 м²
1
ГОРОДСКАЯ СОТНЯ (ОБЩЕСТВО РАДЖ) 436 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛЬПОС ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Ра…
€9,466
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
150 м²
1
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛИ ВАЛИДНОСТИ, ВОЗВРАТ…
€252,103
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с Local electricity
Каунас, Литва
53 м²
3
УКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛПОСОВ, ЧИСТЫХ СОБЫТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! СТРОИТЕЛЬСТВО В ПУНКТЕ В …
€74,733
Рекомендовать
Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м²
1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€99,646
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
207 м²
4
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ САВАНОВ PATALPOS PR.! _______________________________________ ПРЕИМ…
€203,819
Рекомендовать
Коммерческая
Pasiliai, Литва
473 м²
2
€88,249
Рекомендовать
Другое в центре города, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
132 м²
3
Продается помещение медицинского предназначения в Науяместисе, ул.Наугардуко. Помещение п…
€254,441
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building
Likiskeliai, Литва
76 м²
1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для автосервисной деятельности Помещения вк…
€54,805
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Miriniskiai, Литва
665 м²
1
664.62 KV is SALE. M. RESIDENTIAL LAST BUILDING WITH THE LAND SECTION REDUCED PL! READERSON…
€537,090
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией
Панявежис, Литва
306 м²
1
€114,592
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL