Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Шилутское староство
  5. Магазины

Магазины в Шилутское староство, Литва

коммерческая недвижимость
8
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с Telephone line в Каунас, Литва
Коммерческая с Telephone line
Каунас, Литва
Площадь 228 м²
Продается в Каунасе, В. Кревей пр.Дайнава Хаус. Кирпичное здание на продажу в Дайнаве р.В. Ш…
€65,311
Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 151 м²
Просторные административные направления площадью 151,32 кв. М для продажи в Индустрии г., Но…
€124,900
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 177 м²
Этаж 8
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛПА В ГОРОДЕ СЕВЕР, С. В ВЫСОКОМ ГАТЧАСЕ. Помещен…
€288,769
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Furnace heating в Dratkalnis, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Furnace heating
Dratkalnis, Литва
Площадь 384 м²
Этаж 1
ПОДЕЛИТЬСЯ В СУДЕБНОМ В АВТОСТРАДЕ - КЛАСС - ПОЛНЫЙ, РАЗА РАЙ. ARIALGAL SEN. ---------------…
€359,712
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 1
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ МЕДЛЕННАЯ !! 130 В СЛУЧАЕ ТАМОЖЕННЫХ СТАРЫХ, СОЗДАНИЕ …
€154,876
Коммерческая с сигнализацией в Meleniai, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Meleniai, Литва
Площадь 123 м²
Этаж 1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
€39,968
Коммерческая в Sventa, Литва
Коммерческая
Sventa, Литва
Площадь 807 м²
Этаж 2
Продается 807 кв.м. бывший магазин - столовая в Святом Селе, в Благословенном районе. ПРЕИМ…
€14,988
Коммерческая с Furnace heating, с Lift в Шилуте, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Lift
Шилуте, Литва
Площадь 1 062 м²
Этаж 1
ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ ERDVUS В ГОРОДЕ ТРИЛЛИОН Просторные помещения площадью 1061,50 кв.м. в Тепло…
€438,649
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 25 м²
Этаж 1
аккуратные номера на продажу в Гаскиш г., Эйгули. - 25 кв.м на продажу. упорядоченный киоск…
€14,988
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 69 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАМБИЧЕСКОГО ПЕЮРО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЛА ПАТАЛПА В МЕСТЕ ПАТОГИТАУСА, ТО…
€94,924
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 15 м²
Этаж 1
Two adjacent garages with pits for sale Bistryte g. 40, Antakallis, Vilnius. Price per garag…
€14,988
Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Площадь 1 720 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНО-МЕТАЛЬНОГО ДИРБТИРА С ОБОРУДОВАНИЕМ И 49.24 АРР КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ П…
€499,601
Realting.com
Перейти