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Литва
Клайпедский уезд
Шилутский район
Купить коммерческую недвижимость в Шилутский район, Литва
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11 объектов найдено
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Коммерческая
Шилуте, Литва
420 м²
1 Этаж
€ 145,000
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА СОЗДАНИЯ В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 С Я БУДУ ВКЛЮЧЕН 420,24 …
Коммерческая
Шилуте, Литва
41 м²
1 Этаж
€ 33,500
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В КОРОБКЕ, КИНТДЖОНСКИЙ G. 11A 40,67 кв. М. Коммерческого пространства в Sil…
Коммерческая
Pagryniai, Литва
388 м²
1 Этаж
€ 108,000
КЛАСС, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭРДУС СТРОИТЕЛЬСТВО С 18.69 КОММЕРЧЕСКИМИ АРСЫМИ ПОСЛЕДНИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ …
Коммерческая
Русне, Литва
49 м²
1 Этаж
€ 80,000
Коммерческая
Шилуте, Литва
1 062 м²
1 Этаж
€ 439,000
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВУС ТОРГОВЛЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ В ГОРОДЕ ГЛУБЫ Просторный 1061,50 кв. м. Комнаты в ж…
Коммерческая
Шилуте, Литва
85 м²
1 Этаж
€ 125,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЗОРА ЛИТУАНИАН Г. 30 Несколько отдель…
Коммерческая
Шилуте, Литва
1 720 м²
1 Этаж
€ 500,000
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНО-МЕТАЛЬНОГО ДИРБТИРА С ОБОРУДОВАНИЕМ И 49.24 АРР КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ П…
Коммерческая
Шилуте, Литва
83 м²
1 Этаж
€ 60,000
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В СОЗДАНИИ, В. КУДИРК Г. 20С Светлые и просторные номера на продажу в Silk, …
Коммерческая
Juknaiciai, Литва
624 м²
2 Этаж
€ 95,000
ВЛАДЕЛЬСТВО - БАРА "ПРЕЛАНДИЯ", ПАТАЛПОС КРОВИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛПОЗ Кейтеринг и серви…
Коммерческая
Шилуте, Литва
664 м²
1 Этаж
€ 249,900
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОВЕТА ПО ЭРДВИРОНТЕКЕ. 2, В МИРЕ 664,10 кв.м. земли с участком 11,54 га земл…
Коммерческая
Grabupeliai, Литва
40 000 м²
1 Этаж
€ 3,500,000
Продается свиноводческий бизнес. 24 000 шт. Можно выращивать на продажу в год. свиньи. В нас…
Параметры недвижимости в Шилутский район, Литва
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