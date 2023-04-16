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Купить коммерческую недвижимость в Шилуте, Литва

7 объектов найдено
Коммерческаяв Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
420 м² 1 Этаж
€ 145,000
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА СОЗДАНИЯ В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 С Я БУДУ ВКЛЮЧЕН 420,24 …
Коммерческаяв Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
41 м² 1 Этаж
€ 33,500
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В КОРОБКЕ, КИНТДЖОНСКИЙ G. 11A 40,67 кв. М. Коммерческого пространства в Sil…
Коммерческаяв Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
1 062 м² 1 Этаж
€ 439,000
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВУС ТОРГОВЛЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ В ГОРОДЕ ГЛУБЫ Просторный 1061,50 кв. м. Комнаты в ж…
Коммерческаяв Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
85 м² 1 Этаж
€ 125,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЗОРА ЛИТУАНИАН Г. 30 Несколько отдель…
Коммерческаяв Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
1 720 м² 1 Этаж
€ 500,000
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНО-МЕТАЛЬНОГО ДИРБТИРА С ОБОРУДОВАНИЕМ И 49.24 АРР КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ П…
Коммерческаяв Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
83 м² 1 Этаж
€ 60,000
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В СОЗДАНИИ, В. КУДИРК Г. 20С Светлые и просторные номера на продажу в Silk, …
Коммерческаяв Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
664 м² 1 Этаж
€ 249,900
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОВЕТА ПО ЭРДВИРОНТЕКЕ. 2, В МИРЕ 664,10 кв.м. земли с участком 11,54 га земл…
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